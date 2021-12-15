Юный приятель попросил у петрозаводчанина ключи от машины и угнал ее

В полицию в Петрозаводске обратился 34-летний горожанин и заявил об угоне автомобиля. Он точно знал, кто уехал на его машине, сообщили в МВД Карелии.

Перед тем, как мужчина обнаружил, что припаркованный около дома кроссовер больше там не стоит, он подвозил своего 21-летнего приятеля. Юноша сказал, что оставил в салоне смартфон, и попросил ключи.

После этого он завел двигатель иномарки и в неизвестном направлении уехал. Владелец кроссовера пытался найти товарища либо машину сам, но не смог.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили угнанный автомобиль по составленной ориентировке. Машину вернули владельцу, в отношении любителя покататься возбудили уголовное дело об угоне. // Фото: yamal-media.ru