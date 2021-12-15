В домах петрозаводчан снова отключили отопление

В среду, 15 декабря, в Петрозаводске произошло очередное отключение теплоснабжения. О нем сообщила городская ЕДДС.

Аварийное отключение случилось в 13:35. Отопления сейчас нет в домах №№ 40, 42, 44, 52, 54, 56А по улице Мелентьевой, № 12 по Ведлозерской, №№ 1, 3, 5 по улице Калевалы, №№ 45, 47, 49, 51, 51 по Советской, №№ 40, 42, 44, 46, 48 по Кутузова, №№ 41 и 45 по улице Краснодонцев.

Причиной стала авария на сетях АО «ПКС - Тепловые сети». В данный момент ее пытаются устранить. Ориентировочно работы закончатся в 16:30. // Фото: MichaelGaida/Pixabay.com