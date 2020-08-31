31 августа 2020, 20:23
Юных петрозаводчан зовут на велогонку
Мероприятие «Безопасное колесо» пройдет 2 сентября на Перевалке
Велогонку «Безопасное колесо» перенесли из-за погоды с 31 августа на 2 сентября. Как рассказали организаторы, спортивное мероприятие запланировано на 17 часов.
Велогонка пройдет на площадке у молодежного клуба «Смена» на Перевалке в Ругозерском переулке, 9. Зарегистрироваться можно здесь.
Участников старше 12 лет ожидают велоэстафеты, викторина по ПДД, игры и конкурсы. Победителей ждут призы.