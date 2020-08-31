Двоеборцы из Карелии взяли серебро и бронзу международных соревнований

Первые в истории цифровые соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Лети за мечтой» прошли 29 августа. участниками соревнований стали спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Словакии. Мастер-класс провели судьи международной федерации лыжного спорта (FIS).



Лучшим среди 83 юных спортсменов стал представитель Казахстана, а двоеборцы из Карелии заняли вторую и третью ступень пьедестала, рассказали в министерстве спорта республики. Егор Зайцев и Егор Михайлов разделили второе место, Артем Богданов завоевал бронзу.



Всего за нашу республику на соревнованиях выступали пять спортсменов. Они вошли в десятку лучших.

Фото: vk.com