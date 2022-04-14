Юные жители Петрозаводска получили возможность сняться в кино

Молодых людей, которые выглядят на 18-20 лет, пригласили попробовать себя в роли киноактеров. Этим летом в Петрозаводске будут снимать фильм, сейчас идет кастинг, сообщили в Союзе кинематографистов РК.

Короткометражную ленту «Инопланетянин» будет снимать режиссер Сергей Шмаков. на его счету уже не одна работа.

Для съемок ищут:

ГРИША — игровой возраст 18 лет. Рост 175 — 180 см. Русые волосы. Худощавого телосложения, жилистый.

ВИКА — игровой возраст 18 лет. Рост 160-170. Русоволосая.

ТОЛСТЫЙ — игровой возраст 18-20 лет. Рост 165-170. В теле. Крупный.

МАКС — игровой возраст 18 лет. Рост 170. Нормальное телосложение.

ХУЛИГАН — игровой возраст 18-20 лет Рост 170-180 Русые волосы. Нормального телосложения.

Также нужны несколько девушек 18-20 лет на роль подруг Вики и несколько крупных парней на роль друзей хулигана.

Для записи на кастинг необходимо отправить в личные сообщения Ульяна или на почту yljanav@mail.ru следующую информацию:

1. ФИО

2. Возраст

3. Где проживаете?

4. Есть ли опыт в кино или театре?

5. Ваше фото, чтобы хорошо было видно лицо. // Фото: geralt/pixabay.com