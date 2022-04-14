Юные жители Петрозаводска получили возможность сняться в кино
Молодых людей, которые выглядят на 18-20 лет, пригласили попробовать себя в роли киноактеров. Этим летом в Петрозаводске будут снимать фильм, сейчас идет кастинг, сообщили в Союзе кинематографистов РК.
Короткометражную ленту «Инопланетянин» будет снимать режиссер Сергей Шмаков. на его счету уже не одна работа.
Для съемок ищут:
ГРИША — игровой возраст 18 лет. Рост 175 — 180 см. Русые волосы. Худощавого телосложения, жилистый.
ВИКА — игровой возраст 18 лет. Рост 160-170. Русоволосая.
ТОЛСТЫЙ — игровой возраст 18-20 лет. Рост 165-170. В теле. Крупный.
МАКС — игровой возраст 18 лет. Рост 170. Нормальное телосложение.
ХУЛИГАН — игровой возраст 18-20 лет Рост 170-180 Русые волосы. Нормального телосложения.
Также нужны несколько девушек 18-20 лет на роль подруг Вики и несколько крупных парней на роль друзей хулигана.
Для записи на кастинг необходимо отправить в личные сообщения Ульяна или на почту yljanav@mail.ru следующую информацию:
1. ФИО
2. Возраст
3. Где проживаете?
4. Есть ли опыт в кино или театре?
5. Ваше фото, чтобы хорошо было видно лицо. // Фото: geralt/pixabay.com