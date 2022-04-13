Музыкант из Карелии сыграл на стиральной доске на шоу «Талант»

Текст: Хельга Белянцева

Петрозаводчанин Владимир Рёхов принял участие в шоу «Талант» на канале «Пятница». Выпуск, в котором «засветился» 30-летний музыкант, вышел 8 апреля. В шоу его представили как «музыкального изобретателя». Владимир продемонстрировал игру на необычных инструментах — стиральной доске, чемодане и волынке из резиновой перчатки.

Фото пресс-службы канала "Пятница"

Члены жюри — Ольга Бузова, Карина Кросс и Владимир Маркони — оценили выступление карельского самородка. Владимир получил два голоса из трех и был допущен до зрительского голосования (Смотрите видео ниже).

На шоу музыкант выступал под своей настоящей фамилией — Натальчук, но больше он известен под псевдонимом Рёхов. В Петрозаводске Владимир был участником двух музыкальных коллективов: Tin Hills и «Коромысло». А благодаря игре на стиральной доске, записи которой он выкладывал в интернет, его узнали и далеко за пределами Карелии.

«Я с самого детства любил свистеть, скрипеть и извлекать различные звуки из различных предметов, — рассказал Владимир во время эфира. — Свистел на бересте, травинках, делал хлопушки. И чем нестандартнее предмет, тем мне было интереснее… Обожаю всякие эксперименты. Я пришел на шоу показать, что музыка — это не только Бах и Стравинский, это простые люди, как мы с вами, и что музыка — везде. Три ноты — это уже музыка».

О своем отношении к музыке, увлечении необычными музыкальными инструментами, а также об участии в шоу «Талант» Владимир Рёхов рассказал порталу «Петрозаводск говорит».

— По специальности я этномузыколог, окончил Петрозаводскую консерваторию, изучал финно-угорскую музыку.

В музыкальной школе учился играть на аккордеоне, сейчас иногда беру его в руки, играл в группе на мандолине, немного владею губной гармошкой. Также играю на различных флейтах, ирландском вистле.

"Недавно я попробовал себя в роли учителя музыки в одной из петрозаводских школ, и понял, что это совсем не мое. Я просто не могу давать то, что берется не добровольно".

Сейчас веду кружок робототехники для детей. Это очень полезное занятие не только для ребят, но и для меня самого. На основе конструктора мы создаем сначала непрограммируемые, а потом программируемые модели. А зачатки программирования — это очень важный навык в наше время. Я сам все больше вникаю в эту тему — и как там все интересно, столько творческих возможностей!

Также я изготавливаю народные инструменты, разные дудки, флейты, продаю музыкантам.

— Почему вас называют «музыкальным изобретателем»?



— Я сам ничего не изобретаю. Существует расхожий образ инструмента, и я его воссоздаю. Взять, к примеру, волынку из перчатки. Я посмотрел, как действуют наши торпии (Торпия — карельский, финский и эстонский инструмент, разновидность волынки. - Авт.), и сделал нечто похожее из резиновой перчатки. Фактически все изобретения, которые сейчас делаются, комбинируются из того, что уже существует. Волынки из резиновой перчатки существовали и раньше, но обычно они либо громоздкие, либо плохо звучат. Для своей волынки я сделал пищики из палочек от шариков. До меня вроде как никто такого не делал. И эти пищики получились по образу и подобию финно-угорских волынок, которые отличаются от шотландских и ирландских.

Фото пресс-службы канала "Пятница"

— А как возникла идея играть на стиральной доске?

— Когда-то давно я прочитал в книжке про "Битлз", что у них в раннем составе The Quarrymen была стиральная доска, пока Джон Леннон не разбил ее о голову одного из участников группы. А когда я увидел, как на ней играет классный блюзовый музыкант Washboard Chaz, меня это настолько впечатлило, что я решил попробовать сам. И это привело к тому, что моим творчеством, по крайней мере на местном уровне, заинтересовались.

Благодаря социальной сети TikTok, которая теперь, к сожалению, для нас закрыта, появились связи с музыкантами из других стран.

"Это совершенно особая среда — там люди, которые интересуются одной темой, могут найти друг друга. Например, разместил какой-то музыкант свою композицию на банджо, я ему на стиральной доске подыграл, а потом кто-нибудь мне подыграл и так далее".

— А на чем вы играли на шоу «Талант»?

— Меня попросили показать все самое интересное, что можно объединить в один номер. Я взял калюку (обертоновую флейту) собственного изготовления, стиральную доску, чемодан и волынку из резиновой перчатки. Играл на всем поочередно.

— Как вы попали на шоу?

— Когда я разместил в TikTok видео с волынкой из резиновой перчатки, мне в комментариях написала девушка с канала «Пятница» и пригласила принять участие в программе. Ну я и решил съездить интереса ради. Это было еще в ноябре прошлого года. А в феврале-марте проходили съемки.

— А результаты когда стали понятны — во время съемок или уже после выхода программы?

— Кого допустили до участия в зрительском голосовании, мы узнали уже во время съемок, когда выступали перед членами жюри. Меня допустили. Но я сразу решил, что не буду особо бороться за голоса. Там были номера более достойные внимания. Чего стоил танец на шесте, который исполняла женщина 68 лет! И это было просто потрясающе. Мне было жалко, что не очень получился номер у парня, который делал фигурки из сахарной ваты. Просто условия в студии были не вполне подходящими. Были еще интересные люди, которые участвовали в других выпусках — ансамбль барабанщиков, например.

— Какие эмоции вы получили от участия в шоу? Было ли волнение?

— Поволноваться, конечно, пришлось. Я, вообще, волынку раньше из дома не выносил. И вот, на репетиции перед съемкой я расчехляю чемодан, собираю всю фурнитуру, раздуваю волынку, выхожу в съемочный павильон — а она играет непонятно как. Говорю режиссеру: «Я вас предупреждал, что инструмент нестабильный. До завтрашнего дня все исправлю». Потом я час или полтора сидел в гримерке с ножичком, что-то выпиливал, выстругивал. А оказалось, что сама перчатка просто растянулась, потеряла эластичность, потому что я ее принес в помещение с мороза и стал сразу надувать. Хорошо, что я взял вторую запасную волынку.

— Вы вкладывали в свое выступление на конкурсе какой-то особый смысл? Что вы пытались донести до слушателей?

« Я шел на конкурс с таким посылом, что музыка — это просто. Считаю, что каждый может быть музыкантом. Когда ты даже немного умеешь играть музыку, ее и слышишь гораздо лучше. Она преобразуется из просто эстетического удовольствия в математическое — работает не одно полушарие, а оба сразу. И это подтверждено исследованиями » .

— Как вам кажется, в эту теорию вписывается идея, что прослушивание музыки может влиять на умственное развитие? Например, рекомендуют давать слушать Моцарта маленьким детям.

— Может быть… Но мне кажется, что Моцарта слишком превозносят. И слишком недооценивают другую музыку. Сейчас в школьном учебнике музыки написано, что поп-музыка — это плохо, что дилетанты все заполонили. В другой методичке цитируется доктор Блох, его слова о том, что рок-музыка разрушает мозг, влияет на генетический код… Все это ерунда. Дилетантская музыка — это хорошо!