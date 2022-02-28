Юные карельские тхэквондисты завоевали бронзу в Санкт-Петербурге

Открытый турнир по тхэквондо «Львы Петербурга» прошел на днях в Северной столице. Юные карельские спортсмены достойно представили республику, сообщили в Минспорта Карелии.

Состязания собрали более 350 участников. Воспитанники карельского тренера Артема Ефимова показали отличный результат.

Среди кадетов 2008-2010 года рождения Эмиль Ширяков стал бронзовым призером в категории до 41 кг. Эмиль одержал победу в трех из четырех боев, в одном из которых стал победителем досрочно.

Третье место среди девочек 2010-2011 года рождения в весовой категории до 37 кг заняла Мария Бочкарёва. // Фото: источник