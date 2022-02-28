Карельские ушуисты завоевали на международном турнире 29 медалей

Седьмые международные соревнования «Московские звезды ушу 2022» прошли 22 -28 февраля в Московском дворце ушу. Спортсмены из Карелии привезли с турнира 13 золотых медалей, 10 серебряных и 6 бронзовых, сообщили в Минспорта республики.

«Московские звезды ушу» - один из самых значимых международных турниров по этому виду спорта. В нем в этом году приняли участие спортсмены из 16 стран, в том числе из Германии, Чехии, Румынии, Белоруссии, Армении, Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Израиля, Индии и Египта.

Состязания проходили в шести дисциплинах: таолу, кунгфу, юнчуньцюань, тайцзицюань и саньда.

Среди юношей 7-8 лет Григорий Куцко завоевал бронзовую медаль в дисциплине таолу гуньшу. В дисциплине таолу даошу Григорий занял 4 место, уступив сопернику 0,03 балла.

В возрастной категории 9-11 лет Маргарита Мехедова и Есения Сергеева завоевали две серебряные медали в дисциплинах таолу дуйлянь с оружием и традиционный дуйлянь с оружием.

Юрий Борисов дважды поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплинах юнчунцюань гунь и муженьчжуан (деревянный манекен). Михаил Куцко вошёл в десятку лучших в дисциплинах таолу цяншу и шаолиньцюань.

Среди юношей 12-14 лет Максим Дедовец одержал победу в дисциплине таолу тайцзицюань. В дисциплинах традиционный тайцзицюань и традиционный тайцзицюань с оружием Максим стал двукратным серебряным призёром.

Глеб Кляйн Глеб вошёл в десятку лучших в дисциплинах таолу наньдао и таолу наньгунь.

В возрастной категории 15-17 лет Иван Рышкевич поднялся на третью ступень пьедестала в дисциплине юнчунцюань шуандао, уступив лидеру всего 0,06 балла.

Софья Детчуева среди молодежи стала серебряным призёром в дисциплине саньда в весовой категории до 52 кг.

В дисциплине саньда среди женщин в весовой категории до 56 кг Анастасия Балышева в упорном бою одержала победу над спортсменкой из Индии и поднялась на первую ступень пьедестала.

Екатерина Зимина заняла второе место среди женщин весовой категории до 65 кг, уступив сопернице из России.

Среди женщин 18-35 лет Анастасия Митрофанова одержала победу в дисциплине юнчунцюань традиционный, а в дисциплинах традиционный тайцзицюань и традиционный тайцзицюань с оружием стала двукратным серебряным призёром. В дисциплине традиционное короткое оружие Анастасия поднялась на третью ступень пьедестала.

Пополнили свою копилку медалей и наши спортсмены возрастной категории старше 36 лет. Юлия Смирнова стала четырехкратным победителем в дисциплинах юнчунцюань 3 дуань, традиционный тайцзицюань, юнчунцюань шуандао и традиционный тайцзицюань с оружием.

Ольга Борисова стала двукратным серебряным призёром в дисциплинах юнчунцюань гунь и муженьчжуан. Ольга Клочкова поднялась на третью ступень пьедестала в дисциплине традиционное гибкое оружие.

Григорий Мальков Григорий стал четырехкратным победителем в дисциплинах традиционное оружие, юнчунцюань гунь, традиционное тайцзицюань с оружием и муженьчжуан.

Наталья Русецкая одержала победу в дисциплине муженьчжуан. В дисциплине традиционный юнчунцюань Наталья стала бронзовым призером.

В парном выступлении Наталья Русецкая и Ольга Борисовна одержали победу в дисциплине традиционный дуйлянь без оружия. // Фото: источник