Юные дарования из Карелии стали призерами общероссийского конкурса

Итоги общероссийского конкурса «Молодые дарования России-2021» подвели в Москве. Среди призеров – шесть учащихся музыкальных образовательных учреждений Карелии. Фамилия юных дарований назвали в региональном министерстве культуры.

Вторым в номинации «Фортепиано и орган» стал воспитанник детской музыкальной школы имени Свиридова Аркадий Ухлинов (Петрозаводск), третьим - Леонид Дмитриев из кемской детской школы искусств. В номинации «Оркестровые духовые и ударные инструменты» третьим стал Максим Крошкин, Дарья Егорова заняла второе место в номинации «Оркестровые струнные инструменты». Оба призера учатся в петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.

В номинации «Народные и национальные инструменты» вторым стал Глеб Михайленко, третьим Сергей Буш. Оба учатся в музыкальной школе поселка Вяртсиля Сортавальского района. (фото источника)