Юноша всю ночь пил и решился на убийство, на пути ему попалась девочка

19-летнего жителя Сортавалы отправили за решетку за попытку убить незнакомого человека.

Криминальная история произошла в августе. Парень всю ночь пил, потом решил погулять и во время прогулки у него возникло желание кого-нибудь убить, рассказывают в прокуратуре.

Мимо проходила 15-летняя девочка, она шла в больницу. Юноша схватил ее за горло и стал душить, жертва начала терять сознание. Девочка кричала, ее крик услышала женщина, которая спугнула подсудимого. Нападавший был задержан и арестован. Молодой человек признал вину, раскаялся и извинился перед потерпевшей.

Суд приговорил его к восьми с половиной годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Также парень должен будет выплатить несовершеннолетней 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в силу. // фото unsplash.com