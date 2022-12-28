Мужчина пронес мимо кассы строительный инструмент, но был пойман

Росгвардейцы задержали похитителя в строительном магазине в Петрозаводске.

27 декабря мужчина умудрился пронести мимо кассы строительный инструмент стоимостью около 10 тысяч рублей.

В гипермаркете сработала сигнализация, на вызов прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Нарушителя задержали росгвардейцами и доставили в полицию. // фото пресс-служба Росгвардии