Юго-запад Карелии накроют метели

Вечером 23 февраля, а также ночью и утром 24 февраля в юго-западных районах Карелии ожидаются снегопады и метели. Об этом сообщает региональное МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Погода испортится в северном Приладожье: это Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский и Сортавальский районы. По информации ведомства, там может выпасть 6-7 миллиметров осадков – это чуть менее десяти сантиметров снега.

Общие рекомендации: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам. // Фото: pixabay.com/ru