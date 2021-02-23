Сотрудницы ГИБДД дарят водителям сувениры в честь 23 февраля

В Карелии сотрудницы ГИБДД поздравляют мужчин-водителей с Днем защитника Отечества. Автомобилистов останавливают на дорогах, но не для того, чтобы проверить документы, а чтобы вручить им подарки и сувениры.

Об акции «Праздничный патруль» сообщает Госавтоинспекция региона. Акция проходит в разных районах Карелии. Так, в Беломорском районе ее провели накануне праздника.

Девушки в погонах поздравили водителей с наступающим праздником, пожелали удачи на дорогах и напомнили о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Мужчины были удивлены такому вниманию правоохранителей, поблагодарили «Праздничный Патруль» и пообещали соблюдать ПДД, – пишут в паблике местной полиции.

Аналогичная акция состоялась на дорогах Пряжинского района.

– Автоинспекторы останавливали машины и, вопреки ожиданиям автомобилистов, вместо проверки документов поздравляли мужчин с наступающим праздником, желали крепкого здоровья, удачи и безопасных дорог. Автоинспекторы вручили водителям памятные сувениры – открытки и обложки для документов, – передает ведомство. // Фото: ГИБДД Карелии