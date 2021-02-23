Две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Как сообщает Оперштаб, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница поселка Суоеки 1956 года рождения и житель Петрозаводска 1951 года рождения. Оба имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 150 человек. Из этого числа более тридцати пациентов имеют симптомы средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии. При этом 174 человека выздоровели.

Кроме того, за последние сутки 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницу попали почти пять тысяч пациентов, 118 человек умерли. // Фото: pixabay.com/ru