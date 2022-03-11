Языки пламени и черный дым из окон - квартира горела сегодня на Зареке

Серьезный пожар случился днем 11 марта в жилом доме на Зареке в Петрозаводске. Очевидцы запечатлели на видео огненное ЧП на улице Чернышевского, 19. Запись инцидента опубликовал паблик «Живой Петрозаводск».

Судя по кадрам, горела квартира на последнем этаже. Огонь вырывался наружу, валил черный дым. Спасатели поднялись по лестнице, чтобы залить полыхающую квартиру водой.

Из соседних квартир эвакуировали детей. В кадре запечатлен мужчина. который на руках выносил детей. В паблике со ссылкой на пожарных сообщается, что жертв нет.