Жительницу Карелии ударили кинжалом

В Лоухском районе вынесен приговор 53-летнему мужчине, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как удалось установить следствию, в октябре 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, поссорился со своей женщиной и ударил ее кинжалом. Потерпевшую доставили в больницу и оказали ей необходимую медицинскую помощь, благодаря чему женщина осталась жива.

Суд учел то, что мужчина является рецидивистом, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет, осужденный будет отбывать его в колонии строгого режима. Фото pixabay.com/Yomare