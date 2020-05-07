Ярослав Качалов: «У меня есть сердце, время и я хочу быть волонтером»

Волонтерский центр в Петрозаводске работает больше месяца. Заявок с каждым днем становится все больше и больше. В среднем за день поступает и обрабатывается до 20 заявок.

Работа началась с 26 марта. Заявку может подать любой человек, который нуждается в помощи. Помощь может быть разная – это и доставка продуктовых наборов, необходимых медикаментов, получение в аптеке лекарств по рецептам, которые можно послать в электронном виде. В последнее время волонтерский центр оказывает много психологической помощи. Оказывается также юридическая помощь. Любой человек любого возраста может обратиться в центр и его услышат.

Звонки принимаются круглосуточно. Необходимо позвонить по телефону 8-814-2-767-454 в рабочее время или по телефону 8-921-468-00-03 в нерабочее.

Нам было интересно узнать мотивацию, которая двигала волонтерами. Ведь это бескорыстные люди.

«У меня есть сердце, есть время и я хочу быть волонтером»,

– сказал депутат Молодежного городского Совета Ярослав Качалов.