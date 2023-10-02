Ярмарка откроется в эти выходные в Петрозаводске

Осенняя ярмарка откроется в предстоящую субботу в столице Карелии. Закупиться овощами, сувенирами, местной продукцией и товарами из других регионов горожане и гости Петрозаводска смогут с 7 по 15 октября.

Осенняя ярмарка будет проходить на своем традиционном месте - в районе пересечения Инженерной улицы и Октябрьского проспекта. Гостям предложат мед, овощи, фрукты, рыбу, ремесленные изделия и прочее.

Городская администрация все еще принимает заявки от желающих принять участие в ярмарке. // фото unsplash.com/ Hide Obara