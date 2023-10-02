За что Карельский колледж культуры исключил одного из лучших студентов

Текст: Елена Малишевская

Эта история длилась почти месяц: начиная с 1 сентября студента по имени Александр то исключали, то восстанавливали, неоднократно вызывали к директору, два раза на педсоветы, и вот выгнали из Карельского колледжа культуры окончательно. И все потому, что на линейке в День знаний он позволил себе «спародировать» знаменную группу – прошелся рядом с тремя студентами, несущими российский флаг. Извинения, раскаяние самого Александра, готовность родителей всего курса и мастера группы взять его на поруки не помогли. Учебное заведение предпочло избавиться от ученика, который не вписывается в общий строй, а не воспитывать его.

Сегодня однокурсники Саши пребывают в шоке и растерянности. «Он был одним из лучших в нашей группе», - говорят они. По актерскому мастерству и по всем остальным профессиональным дисциплинам – только пятерки. Исключение Александра нанесло психологическую травму не только ему и его маме, но и всем остальным студентам, а ведь многие из них несовершеннолетние.

«Чувство острой несправедливости, вот что мы испытываем. Так не должно было быть»,

- говорят однокурсники Саши.

Каждый понедельник в колледже культуры, как и во всех школах, проводят «Разговоры о важном». Патриотическое воспитание – важная составляющая образовательного процесса, никто не спорит. Только зачем же за первый и единственный «прокол» сразу исключать? В колледж культуры пришли учиться дети: многие в 16 лет, после девятого класса. Педагоги взяли за них ответственность, разве не так? Если так, то учите, воспитывайте, разговаривайте, наказывайте за ошибки, но просто взять и выкинуть на улицу – такой метод кажется варварским, и ничего общего с патриотическим воспитанием не имеет.

Родители однокурсников Александра обращались к директору, к педсовету, написали письмо в министерство культуры Карелии с просьбой дать студенту шанс – исправиться и учиться дальше. Не помогло.

«На линейке 1 сентября Саша повел себя странно, неправильно. Он отошел от своей группы и сделал четыре маршевых огромных шага вместе с теми ребятами, которые несли флаг, и вернулся на место. Конечно, поступил по-дурацки, хотел привлечь внимание одногруппников, выбрал не тот момент. Все - и студенты, и родители - осудили выходку, Саша написал объяснительную, где извинился, объяснил, что не имел цели оскорбить флаг и патриотические чувства россиян. Но был отчислен! Не замечание, не выговор - отчисление, без шанса. Хотя ранее у него не было замечаний по поведению, обычный, нормальный студент»,

- рассказала одна из мам.

Сегодня Саша ищет работу и жилье. Не хочет возвращаться к себе в Олонецкий район, из общежития колледжа его тоже, естественно, выгнали. Что он пережил за этот месяц, трудно представить. Сначала разговор с директором колледжа. Потом первый педсовет – несколько преподавателей допрашивали его с пристрастием. После него последовало исключение, а через некоторое время восстановление. В колледже культуры решили подстраховаться и собрать большой педсовет: для исключения «по всем правилам» нужно было, чтобы Гуляев числился студентом. На этот «суд», в котором принимали участие 28 преподавателей колледжа, Саша пришел вместе с мамой. 18 педагогов проголосовали за то, чтобы выгнать его, шесть – за то, чтобы он продолжил обучение, четверо воздержались.

«Что с ним будет, этим восемнадцати, конечно, неинтересно. Как неинтересно им и то, как это несправедливое решение отразится в душах однокурсников Саши, в душах родителей. Почему педагоги, уважаемые, образованные, от которых мы ждем мудрых решений, не думают о последствиях своих действий, не чувствуют ответственности за детей, которых им доверяют и которые им доверяют?»,

- задают справедливые вопросы родители студентов колледжа.

Как-то незаметно, но неотвратимо в учебных заведениях на первое место вышло подобающее поведение. Одаренность, талант, преданность выбранной профессии, стремление учиться – все ушло на второй план. Все это оказалось неважно. И ведь студент колледжа культуры ничего плохого в отношении самого россйского флага не сделал, ему всего лишь показалось, что знаменная группа слишком высоко «тянет ногу», он прошелся рядом со своей актерской зарисовкой.

Возможно, этим исключением педагогический состав Карельского колледжа культуры хотел повоспитывать всех остальных студентов. Дескать, смотрите, что с вами будет, если вы вдруг вздумаете выкинуть какой-нибудь номер. Но воспитание страхом – тоже не лучший метод. Лично мне так кажется. // Фото: группа "Первый театральный".