Чиновники потребовали очистить берег Онего от незаконных строений

Городские власти посчитали, что кто-то незаконно занимает песчаный берег Онежского озера в Сайнаволоке и потребовали убрать строения из досок и металла, а также гаражи. Администрация Петрозаводска требует от владельцев своими силами освободить занятую землю до 17 октября. Всего демонтажу подлежат десять строений в районе Родникового проезда.

«В соответствии с п. 6 порядка демонтажа (перемещения) самовольно (незаконно) установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводска, утвержденного постановлением администрации от 25.04.2011 № 1417, владельцев конструкций информируют о необходимости их убрать», - говорится в сообщении мэрии. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»