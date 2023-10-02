Десять классов в Карелии закрыли из-за высокой заболеваемости ОРВИ

Десять классов в восьми школах приостановили деятельность в Карелии. Все из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

За последнюю неделю сентября в республике было выявлено 39 заболевших коронавирусом, а также 6061 случай ОРВИ. Эпидпорог превышен на 3,8%, за счет подростков 15 лет и старше. За неделю в Петрозаводске зафиксировано 2912 случаев острой респираторной вирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что в Карелии завезли вакцину «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри». Оптимальным временем для вакцинации считается период с августа по ноябрь. // фото «Петрозаводск говорит»