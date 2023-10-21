Японские ученые предлагают спасти «сердечников» кошачьим кормом

Ученые университета Сидзуока в Японии выясняли, что смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у людей снижает определенное вещество. Исследование опубликовано в научном журнале Nutrients, пишет «МК».

Это аминокислота таурин, снижает содержание холестерина в крови, поддерживает в тонусе сосуды. Вещество регулирует высвобождение адреналина, пролактина, других гормонов. Ее добавляют в кошачий корм, чтобы питомцы жили долго и были здоровыми.

Исследователи экспериментировали на мышах - кормили их таурином. Оказалось, что у подопытных снижается уровень холестерина. Это происходит из-за того, что в организме увеличивается активность фермента, отвечающего за его вывод.

Японцы выяснили, что у людей происходит такой же эффект. Они считают, что дорогой и качественный кошачий корм более полезен, чем БАДы с содержанием таурина. // фото: freepik.com