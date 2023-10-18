18 октября 2023, 13:48
Здоровый интерес

Врач рассказал, надо ли пить лекарства от глистов владельцам животных

Паразитолог предупредил об опасности бесконтрольного приема препаратов против паразитов

Противопаразитарные препараты опасно принимать для профилактики. Об этом «Газете.RU» заявил доктор медицинских наук, профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Евгений Морозов.

Он разъяснил, что неконтролируемое использование таких лекарств может привести к повреждению почек и печени. Ведь большинство этих лекарств токсичны.

- Например, они могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, аллергические реакции, головные боли и другие побочные эффекты. Только если паразиты есть, риск от применения препаратов оправдан,

– сказал Морозов.

Противогельминтные препараты также могут вызывать дисбактериоз. А он лежит в основе множества заболеваний - кишечных, аутоиммунных, общевоспалительных и нейропсихических.

Применять средства против глистов и других паразитов не нужно даже в том случае, когда человек живет с животным, которое ходит на улицу. // фото: gpointstudio/ freepik.com

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