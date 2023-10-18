Врач рассказал, надо ли пить лекарства от глистов владельцам животных

Противопаразитарные препараты опасно принимать для профилактики. Об этом «Газете.RU» заявил доктор медицинских наук, профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Евгений Морозов.

Он разъяснил, что неконтролируемое использование таких лекарств может привести к повреждению почек и печени. Ведь большинство этих лекарств токсичны.

- Например, они могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, аллергические реакции, головные боли и другие побочные эффекты. Только если паразиты есть, риск от применения препаратов оправдан,

– сказал Морозов.

Противогельминтные препараты также могут вызывать дисбактериоз. А он лежит в основе множества заболеваний - кишечных, аутоиммунных, общевоспалительных и нейропсихических.

Применять средства против глистов и других паразитов не нужно даже в том случае, когда человек живет с животным, которое ходит на улицу. // фото: gpointstudio/ freepik.com