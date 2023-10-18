Эндокринолог заявила, что вареные яйца на завтрак продлевают жизнь

Если есть на завтрак вареные яйца, можно продлить жизнь. Об этом в своем Telegram-канале заявила врач Зухра Павлова. Эндокринолог назвала этот продукт доступным источником высококачественного белка.

Доктор отметила, что куриные яйца – это один из лучших вариантов животного белка. Есть их можно несколько раз в неделю, от трех до пяти, и лучше на завтрак.

Эндокринолог также отметила, что яйца повышают уровень хорошего холестерина, тем самым предотвращая атеросклероз. В их белке есть биологически активные питательные вещества, в яйцах содержатся аминокислоты, участвующие в построении костей, иммунной защите, положительно влияющие на обмен веществ.

А еще яйца хорошо усваиваются и почти мгновенно дают организму витамины и антиоксиданты. // фото: freepik.com