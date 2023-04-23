23 апреля 2023, 15:58
Общество

Яна Рудковская вышла в народ в Петрозаводске

Светская львица Яна Рудковская пообщалась с петрозаводчанами в одном из торговых центров

Сегодня продюсер Димы Билана Яна Рудковская приехала в Петрозаводск и пришла пообщаться с народом в один из торговых центров. Так она поступает в каждом городе, куда едет с гастролями ее муж фигурист Евгений Плющенко.

 

Организаторы мероприятия приготовили для звезды дорогую минеральную воду, свежие малину и чернику. Яна Рудковская продемонстрировала всем желающим свои дизайнерские костюм, туфли и сумочку. Рассказала, как много они с мужем работают.

 

Но при этом Яна никогда не забывает об уходе за собой, в котором, по ее словам, кубики льда для лица - первое дело. Участники встречи остались очень довольны: не каждый день узнаешь такие уникальные секреты красоты.

 

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Карелия
Петрозаводск
Яна Рудковская
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