Общественная палата: инициатива по новому ограничению продажи алкоголя

В Госдуму внесен законопроект Общественной палаты РФ, предусматривающий запрет продажи крепкого алкоголя лицам до 21 года, сообщают «Известия».

«Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей»,

— считает председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Также в законе хотят отдельно прописать полный запрет на продажу крепких алкогольных напитков в праздники. Но представители алкогольной отрасли против. Они считают, что эта мера спровоцирует всплеск активности чёрного рынка.

«Любые запретительные меры — ошибочны. Запреты приводят к одному — увеличению нелегального оборота, которого и так много. Как показывает практика других стран, никакого эффекта запреты не дают»,

— заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Издание напоминает, что потребление алкоголя в России заметно увеличилось. По оценкам Минздрава, с 2008 по 2021 год этот показатель снизился на 43% — с примерно 16 л на душу населения в год до девяти литров. Затем объём потребляемого алкоголя начал расти. // Фото: lyashenko / Freepik