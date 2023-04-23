В Санкт-Петербурге власть будет бороться с аниматорами на улицах

Власти Санкт-Петербурга активно обсуждают планы по урегулировани бизнеса уличных аниматоров, сообщает Собака.ру.

Для начала чиновники хотят хотят понять, на каких основаниях на улицах работают аниматоры.

«Надо понимать, это самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели или просто люди, которые мешают прохожим»,

— считает глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

По словам чиновника, власти постоянно получают от туристов жалобы на навязчивые приставания аниматоров, предложения сфотографироваться и так далее. // Фото: Freepik