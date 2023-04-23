Электрички из Петрозаводска изменят расписание на майские праздники

В связи с предстоящими майскими праздниками, произошли изменения в движении дополнительных «летних» пар пригородных электричек на Свирь и на Медвежьегорск, сообщил информационный ресурс «Петрозаводск транспортный».

Стандартно эти электрички ходят с мая 2023 г. по средам, субботам и воскресеньям. Однако в связи с праздниками поезда будут отменены в среду 3 мая и в воскресенье 7 мая, а назначены в понедельник 1 мая и во вторник 9 мая.

Это изменение распространяется на следующие электропоезда:

- № 6374 «Петрозаводск–Свирь», отправлением из Петрозаводска в 07:51;

- № 6375 «Свирь–Петрозаводск», отправлением из Свири в 15:25 и прибытием в Петрозаводск в 17:47;

- № 6378 «Петрозаводск–Медвежья Гора», отправлением из Петрозаводска в 08:00;

- № 6375 «Медвежья Гора–Петрозаводск», отправлением из Медгоры в 14:25 и прибытием в Петрозаводск в 17:41. // Фото: bedneyimages / Freepik