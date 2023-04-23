23 апреля 2023, 09:56
46 процентов петрозаводcких дачников намерены сажать картошку
Женщины чаще противятся посадкам корнеплода
В планах 46 процентов жителей Петрозаводска – посадка картошки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди владельцев участков сервисом SuperJob.
При этом четверо из десяти сажали картофель и в прошлом году. Не хотят заморачиваться с посевной 48 процентов опрошенных:
«Картошка и так дешево стоит».
Любопытно, что женщины противятся посадке картошки чаще, чем мужчины (52 и 44% соответственно).
Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли петрозаводчане старше 45 лет (56%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!» // Фото: Racool_studio / Freepik