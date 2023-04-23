46 процентов петрозаводcких дачников намерены сажать картошку

В планах 46 процентов жителей Петрозаводска – посадка картошки. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного среди владельцев участков сервисом SuperJob.

При этом четверо из десяти сажали картофель и в прошлом году. Не хотят заморачиваться с посевной 48 процентов опрошенных:

«Картошка и так дешево стоит».

Любопытно, что женщины противятся посадке картошки чаще, чем мужчины (52 и 44% соответственно).

Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли петрозаводчане старше 45 лет (56%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!» // Фото: Racool_studio / Freepik