Дороги в Суоярви превратились в направления

Суоярви, гордо именуемый городом, утопает во вполне сельской грязи. Весенняя распутица добавилась к прочим коммунальным бедствиям.

Жители улиц Первомайская, Октябрьская, Мира, Булатевича, Советской говорят, что здесь можно ездить разве что на танке. От души матерятся пешеходы, тонущие по колено. Плюются водители на улице Первомайская – Октябрьская. Дорога полностью разрушена и, по сути, дорогой не является.

«Вчера мальчика засосало, вылез без кроссовка, в белых носочках, я ему пакет на ногу надела, кроссовок еле достали, ушёл полностью в жижу. Ну и вторая нога вся грязная. Если б я не подбежала, ребёнок полностью упал бы в грязь»,

- рассказывает местная жительница.

В этом микрорайоне-катастрофе проживают семьи с детьми, пенсионеры и инвалиды. Граждане, конечно, жалуются в ЕДДС Суоярвского муниципального округа, при этом Глава округа на обращение граждан ответил, что «будет произведена отсыпка дороги по ул. Октябрьской, срок окончания работ предварительно до 14.04.2023 года».

На 18 апреля 2023 года уже есть граждане, которые получили травмы на этом участке дороги. Мамам с колясками и детьми вообще не пройти! Пенсионеры-инвалиды возрастом за 80 лет не могут выйти на улицу. Экстренные службы не имеют возможности проехать по вызову.

Буквально на днях, говорят местные, приехала на стройку какая-то начальница (фото - черный микроавтобус), да и застряла на своем микроавтобусе в Суоярвской «лечебной» грязи.

"Приеду в Петрозаводск - проведу совещание поэтому поводу!"

- сурово сказала начальница, когда ее всем миром вытащили из трясины.

Но след начальницы, как говорится, простыл, а измазанные в грязи строители отправились обратно на стройку... Так и живем. Зато на Луну собираемся...