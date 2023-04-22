На Лесном проспекте в Петрозаводске провалился асфальт

В Петрозаводске на Лесном проспекте у дома № 53А образовался провал асфальта. Сообщение об этом поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу столицы Карелии.

Дыра в асфальте находится на проезжей части, поэтому водителям следует быть внимательными и осторожными.

Информация передана для проверки и принятия мер в МКУ «Служба заказчика», АО "ПКС - Водоканал", комитет ЖКХ, сообщает ЕДДС.

ЕДДС Петрозаводска работает круглосуточно. Принимает сообщения о коммунальных проблемах в городе по телефону 051.