Полиция предупреждает об опасности выхода на лед в Карелии

На территории всей Карелии действует запрет выхода на лед. С целью предотвращения несчастных случаев в Кондопожском районе состоялся рейд, направленный на выявление нарушений на воде. В нем участвовали сотрудники полиции, МЧС, представители администрации и народной дружины.

Участники рейда проверили, соблюдают ли местные жители правила безопасности, и провели профилактические беседы о том, что весной выход на лед особенно опасен. В зоне риска – любители активного отдыха и рыбалки, а также маленькие дети.

При проверке двух водных объектов, Онежского озера и Нигозера, нарушений не выявлено.

Онежское озеро уже открылось во многих местах, это наблюдают петрозаводчане, гуляющие в субботу по набережной.

В субботу прекрасная погода, поэтому гуляющих по набережной Онежского озера много.

А вот в воскресенье установится довольно прохладная погода, ночью ожидаются заморозки. // Фото: Хельга Белянцева.