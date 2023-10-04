Яхта с людьми едва не опрокинулась сегодня на Онежском озере

Люди на яхте оказались на Онежском озере в непогоду. Добраться до берега они не могли. Из-за сильной волны нависла угроза опрокидывания.

На помощь терпящим бедствие семерым мужчинам пришли карельские спасатели. Спасатели добрались до яхтсменов на катере «Помор». Шестерых взяли себе на борт, а яхту с судоводителем сопроводили до берега. Никому из них помощь врачей не потребовалась.

Между тем спасатели рекомендуют не выходить на водоемы на маломерных судах в ближайшее время. Из-за сильного ветра возможно опасное волнение. Высокие волны способны накрыть или перевернуть лодку, сбить с курса. // фото VK-паблик «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»