Дача сгорела сегодня на севере Карелии

В Беломорске сегодня днем вспыхнул пожар. Спасатели не дали огню уничтожить соседние строения – дом, баню и хозпостройки. Инцидент произошел на улице Сальноволокская. В ликвидации возгорания участвовали шесть человек.

«Для предотвращения дальнейшего распространения пожара огнеборцы на решающем направлении в составе звена ГДЗС подали ствол на тушение очага пожара, а также на путях распространения горения был задействован второй ствол-тем самым пожарные отстояли у огня соседний двухэтажный частный дом, баню и хозяйственные постройки»,

- сообщается в VK-паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».

По какой причине возник пожар, предстоит установить. В результате пожара никто не погиб, но дачный дом оказался сильно поврежден. // фото скриншот видео из VK-паблика беломорских спасателей