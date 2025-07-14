14 июля 2025, 13:54
Ядовитая змея напала на ребенка в Ленинградской области
Мальчика после осмотра в травмпункте госпитализировали
фото unsplash
Четырехлетнего мальчика укусила ядовитая змея, ребенок находится в реанимации. Об инциденте рассказало издание 78.ru.
Днем 13 июля змея укусила мальчика за ногу в лесу Запорожского сельского поселения по соседству с Карелией.
Во время прогулки мама увидела, что нога у ребенка отекла и обратилась к медикам. Мальчика осмотрели в травмпункте, а потом сразу госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»