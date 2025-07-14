Ядовитая змея напала на ребенка в Ленинградской области

Четырехлетнего мальчика укусила ядовитая змея, ребенок находится в реанимации. Об инциденте рассказало издание 78.ru.

Днем 13 июля змея укусила мальчика за ногу в лесу Запорожского сельского поселения по соседству с Карелией.

Во время прогулки мама увидела, что нога у ребенка отекла и обратилась к медикам. Мальчика осмотрели в травмпункте, а потом сразу госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»