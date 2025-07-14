Букет цветов обошелся карельской пенсионерке в более чем 2 млн рублей

Женщина попалась на уловку жуликов, но остановиться вовремя не смогла. Она сдала в ломбард драгоценности, а также попросила у знакомых в долг. Об обмане 64-летняя петрозаводчанка в итоге рассказала полиции.

Все началось со звонка сотрудника службы доставки цветов. Незнакомец попросил женщину назвать код из-смс сообщения, что она и сделала. Через некоторое время она увидела уведомление о доступе к личному кабинету на портале Госуслуги. Женщина забеспокоилась и позвонила по номеру из смс-сообщения. Далее на сцене нарисовался следователь, который подсказал, что ей следует делать. Все свелось к одному. Женщина сняла деньги со счетов и вкладов и все отправила на «безопасный» счет. Затем с нее потребовали оплатить еще и комиссию в размере 200 тысяч. Женщина сдала драгоценности в ломбард, заняла у знакомых – ей удалось собрать больше миллиона рублей. Все деньги она также отправила неизвестным. Ущерб превысил 2 миллиона 390 тысяч.

Правоохранители завели уголовное дело. © «Петрозаводск говорит»