14 июля 2025, 12:45
Маленький ребенок выпал из окна в Петрозаводске
К расследованию обстоятельств падения малыша подключились следователи
фото «Петрозаводск говорит»
Маленькая девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. ЧП произошло 13 июля в Петрозаводске. Ребенка увезли в больницу.
Девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок травмирован, но жив. Помощь оказывают карельские медики.
По факту инцидента доследственную проверку проводят следователи. После чего будет принято процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»