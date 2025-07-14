Маленький ребенок выпал из окна в Петрозаводске

Маленькая девочка забралась на подоконник, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней упала с высоты. ЧП произошло 13 июля в Петрозаводске. Ребенка увезли в больницу.

Девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок травмирован, но жив. Помощь оказывают карельские медики.

По факту инцидента доследственную проверку проводят следователи. После чего будет принято процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»

