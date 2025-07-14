Ночная авария в Вологодской области унесла жизни четырех человек

Ночью 14 июля на 412 км федеральной автодороги М-8 в Вологодской области в лобовую столкнулись автомобили «Рено Сандеро» и «Мерседес». ДТП унесло жизни четырех человек.

В вологодском МВД сообщили, что по предварительной информации, 21-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем под управлением мужчины 1964 года рождения.

На месте аварии погибли те, кто был в «Рено». Не выжили водитель, две женщины и еще один мужчина. Находившаяся в «Рено» 13-летняя девочка осталась жива, но получила травмы. Водитель и пассажир второй машины тоже остались в живых, но пострадали. Всех пострадавших госпитализировали. © «Петрозаводск говорит»