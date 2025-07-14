85-летняя женщина не смогла выбраться из полыхающего дома в Карелии

В Пряжинском районе погибла пожилая женщина. Она не выбралась из охваченного огнем дома в деревне Савиново. Обгоревшее тело нашли спасатели, когда тушили возгорание и разбирали конструкции.

Следователи разбираются в обстоятельствах пожара, унесшего жизнь пожилой хозяйки дома. 85-летняя женщина проживала одна. Спасателям о пожаре сообщили 13 июля в 17:34.

В Следкоме Карелии выдвинули предположение, что пожар возник из-за неисправной электропроводки. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. © «Петрозаводск говорит»