25-летняя девушка разбила Lifan, не справившись с управлением

Два человека травмированы в авариях, произошедших в столице Карелии в выходные.

Вечером 13 июля в районе дома № 81 по Шуйскому шоссе 25-летняя водитель Lifan не справилась с управлением. Автомобиль опрокинулся. Повреждена оказалась машина, также травмирована девушка-водитель.

В еще одном ДТП травмирован одиннадцатимесячный малыш. ДТП произошло утром 12 июля в районе дома № 53-б по Лесному проспекту.

Как предварительно установили в Госавтоинспекции, 39-летняя водитель автомобиля BMW при повороте направо не заняла крайнее правое положение. Итог – столкновение с автомобилем Lada, который двигался прямо. В аварии телесные повреждения получила новорожденная – ребенок находился в иномарке. Дорожная полиция разбирается в обстоятельствах аварий. © «Петрозаводск говорит»