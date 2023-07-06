«Я к вам пришла навеки поселиться...»

Текст: Алина Гапеева

Лисы на городских и сельских улицах сегодня — не такая уж редкость. Жители Карелии все чаще стали замечать, как эти дикие животные шныряют по их дворам, не боясь присутствия человека. Людям такая ситуация не нравится, специалисты утверждают, что лисы опасности для жизни человека и домашних животных не представляют.

Лиса Патрикеевна живет по соседству

В сказочных произведениях рыжая плутовка представлена как очень красивое и хитрое животное – обведет вокруг пальца любого, кто с нею свяжется. Благодаря острому уму ее почтительно стали именовать Лисой Патрикеевной. Но сегодня это животное стало популярным персонажем не только в сказках, но и в сетях. Фотографии и видео животных, позирующих на фоне жилых домов, наполнили страницы интернета.

Лесные зоны и луга — обычная среда обитания лисы, по крайней мере, так считалось во все времена. Любящий уединение зверек, как и полагалось, строил жилища далеко от человека, но в последнее время люди стали замечать, что его повадки и места обитания во многом изменились. Животное перестало бояться людей и шума техники. Не так давно мы писали о лисе, поселившейся в парке Суоярви и благополучно выведшей там потомство. Примечательно, что к такому соседству некоторая часть населения города относится снисходительно: пускай, мол, живут – не мешают. И даже решили: подкормим семейство, если надо. Правда, некоторых волнует безопасность детей и домашних животных.

Лиса пришла во двор ко мне

Опасна и всеядна

Бытует мнение, что лисы идут в населенные пункты, если они больны бешенством, они являются самым опасным переносчиком бешенства среди всех диких животных, якобы 80 процентов случаев заболеваемости приходится именно на этих зверей.

У Данилы Панченко, старшего научного сотрудника лаборатории зоологии института биологии КарНЦ РАН, другое мнение: «Согласно данным мониторинга, в Карелии бешенства нет. У добытых на территории республики зверей были взяты анализы, направленные на определение антител к возбудителю бешенства. Исследования говорят об отсутствии вируса во взятом материале». Правда, добавляет он, лисы могут быть носителями других болезней.

— Почему осторожного зверька так притягивает город?

— Поведение лисы формируется под влиянием человека. Люди сами во многом виноваты, подкармливая лисиц. А те, в свою очередь, хоть и соблюдая осторожность, стали больше доверять человеку, — высказал свое мнение специалист.

Лиса практически всеядна. Меню хищника составляют зайцы, мыши, ежи, птицы, рыба, насекомые, лягушки, змеи, белки, яйца птиц, насекомые. Она также любит грибы и ягоды, фрукты и зеленые части растений.

— В поселках, деревнях многие хозяева связывают пропажу кошек с появлением лисы на участке. Неужели лиса не прочь полакомиться кошатинкой?

— Не могу утверждать, что это так. Кошка – достаточно сильный и хитрый противник. Она может дать хороший отпор лисе, — говорит зоолог.

Мнение главного охотоведа Карельской региональной общественной организации охотников Александра Некрасова несколько отличается.

— На людей лиса бросаться не будет, а вот кошек рыжая плутовка запросто может потаскать, — утверждает он.

Мнения специалистов разнятся, хотелось бы верить первому высказыванию, но не стоит забывать про второе. Колобок тоже был самым хитрым, пока не встретил лису.

Лисы плодятся, подходят к жилью, поэтому хозяева самостоятельно пытаются защитить своих домашних животных и птиц. Желающих охотиться на лис не так уж и много. В этой охоте существует много правил и ограничений, да и охотникам лиса не интересна: в пищу она не идет, а шкурка не так востребованна, как в былые времена.

В магазине охотничьих товаров женщина, владелица четырех кошек и двух собак, попросила продавца охотничьего магазина посоветовать какое-нибудь устройство для отпугивания дикого зверя. Лесные гости время от времени захаживают во двор ее дома.

Совсем зверье обнаглело, прямо под окнами ходят! Зимой собак от волков спасаем, а летом кошек от лисиц стараемся уберечь. Кажется, они ничего не боятся: ни окриков, ни стука. Мне знающие люди посоветовали купить ракетницу, чтобы создавать громкий звук,

— говорит покупательница.

Для сведения: разрешение на сигнальное оружие не нужно, если оно имеет калибр до 6 мм и не превышает его. Оно считается не способным причинить вред, его можно приобрести без лицензии, сами пистолеты и патроны к ним не регистрируются.

Продавец предложил женщине приобрести пусковое устройство для резьбовых патронов «Сигнал охотника», которое предназначено для запуска сигнальных ракет для подачи шумовых сигналов бедствия и внимания и может быть использовано для отпугивания диких животных.

Временно или постоянно?

Специалисты в один голос утверждают, что самая большая причина, которая гонит лису к человеку, – это голод. На территорию жилой зоны их могут привлечь остатки пищи, бытовые отходы или грызуны…

Может, не так уж и страшно, что лисы бегают среди людей. По мнению некоторых, рыжие хищницы могут даже принести пользу, например, выловить крыс в городе. Любимого деликатеса хищника на городских помойках — кишмя кишит.

Но специалисты напоминают, что лисица — дикое животное: не надо пытаться накормить или привлечь к себе внимание зверя, это может его напугать и вызвать агрессивное поведение.

Если вы столкнулись с лисой – остановитесь и не делайте резких движений. Не поворачивайтесь спиной, не убегайте и не поднимайте руки. Медленно отходите на безопасную дистанцию. Для защиты годятся любые подручные средства – палка, камень, песок.

Так что лучше бороться за чистоту в населенных пунктах, утилизировать отходы и убрать от дома помойки. А чтобы не подвергать животных и птицу риску, знатоки советуют содержать их в закрытых помещениях.

В Минприроды Карелии с начала года было зафиксировано менее десяти обращений по выходу лис в населенные пункты. При этом укусы людей и домашних животных в Пряжинском районе не зафиксированы.

Как показала практика в Суоярви, мамаше–лисе дали возможность вырастить детенышей в черте города. Государственным охотинспектором было установлено, что отлов данной семьи лис без причинения вреда их здоровью невозможен. Подросшие лисята вскоре должны сами покинуть логово. Хорошо устроилась плутовка!

Согласно ветеринарно-санитарному законодательству нахождение лис в черте городов недопустимо, но человек сам делает все, чтобы приманить диких зверей «навеки поселиться», сокращая ареал обитания, кормовую базу диких животных, маня доступными отходами на многочисленных свалках и забывая, об опасности превращения лесных зверей в городской вид, живущий за счет человека.// фото Алины Гапеевой, группы «Подслушано в Суоярви» «ВКонтакте»,vk.com/dtpptz