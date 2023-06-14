В центре карельского города поселилась лиса с лисятами

Местные жители прозвали рыжую плутовку хозяйкой поляны. Лису не раз замечали в оживленных местах города. Она стала популярным персонажем на видео и фото группы «Подслушанов Суоярви» в «ВКонтакте».

«Да, эту лисичку мы часто видим и в лесу у железнодорожного переезда на Петрозаводском шоссе, и на полянке у поликлиники»,

— утверждает Светлана Зряхова в группе Подслушано в Суоярви.

Судя по комментариям, подписчики сообщества совсем не против соседства с диким зверем и просят лисицу не обижать. Некоторые из них даже предлагают подкормить лису с лисятами.

Случаи выхода диких животных участились в Карелии. Так, в Петрозаводске лиса повстречалась с котом у мусорных баков. Теперь хозяева подозревают хищницу в пропаже своего кота.

Специалисты в свою очередь предупреждают, что не стоит прикармливать диких животных. Это опасно как для людей, так и для животных.