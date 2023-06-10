10 июня 2023, 10:36
Лиса повстречалась с котом у мусорных баков в Петрозаводске
Жители карельской столицы сняли хищника в городе
В Петрозаводск снова пришло дикое животное. Об этом сообщают читатели паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На улице Софьи Ковалевской горожане заметили лису. Хищник пришел к мусорным бакам и повстречался с котом. В объектив фотографа попало мгновение, в которое городской и лесной обитатели рассматривали друг друга.
Напомним, на прошлой неделе в Петрозаводск приходил медведь. Прогулку животного по Перевалке сняла камера наблюдения. // Фото: vk.com/dtpptz