Три автомобиля жестко столкнулись на трассе «Сортавала»

На федеральной трассе А-121 по пути в Сортавалу в пятницу 9 июня произошла серьезная авария.

«Вот очередной результат торопыг в Сортавальском районе, сегодня. От развилки, от Вяртсиля, на спуске к роднику. В сторону Питкяранта»,

- написали участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» и опубликовали фото.

Два автомобиля с заметными повреждениями перегородили одну полосу. Еще один автомобиль съехал с проезжей части в кювет. Попавшим в беду людям помогали пожарные, скорая и ГИБДД. // фото на главной unsplash.com