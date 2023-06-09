09 июня 2023, 15:41
Опасный сорняк захватывает двор на Кукковке
Борщевик нашли в одном из дворов в Петрозаводске
Жительница крупного района в Петрозаводске обеспокоена опасным соседством. Во дворе на Кукковке растет борщевик. Со слов женщины, сорняк растет очень активно.
«Видела борщевик во многих кукковских дворах. А там гуляют дети и животные. Не знаю куда обратится за помощью. Хочется хотя бы предупредить жителей нашего района об этой опасности»,
- написала она в паблике «Кукковка.РФ».
Борщевик проникает в естественные экосистемы и практически полностью их разрушает. Сок сорняка вызывает сильные ожоги.
В комментариях пользователи предложили обратиться в управляющую компанию, обработать самостоятельно гербицидом или скосить триммером. // фото VK-паблик