Опасный сорняк захватывает двор на Кукковке

Жительница крупного района в Петрозаводске обеспокоена опасным соседством. Во дворе на Кукковке растет борщевик. Со слов женщины, сорняк растет очень активно.

«Видела борщевик во многих кукковских дворах. А там гуляют дети и животные. Не знаю куда обратится за помощью. Хочется хотя бы предупредить жителей нашего района об этой опасности»,

- написала она в паблике «Кукковка.РФ».

Борщевик проникает в естественные экосистемы и практически полностью их разрушает. Сок сорняка вызывает сильные ожоги.

В комментариях пользователи предложили обратиться в управляющую компанию, обработать самостоятельно гербицидом или скосить триммером. // фото VK-паблик