Пользователи «ВКонтакте» смогут входить в аккаунт без пароля

VK тестирует новую опцию, которая позволит пользователям входить в свои аккаунты и часть сервисов без пароля.

«Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным»,

- говорится в сообщении компании.

Пока опцию OnePass тестируют, но уже летом ее могут официально запустить. Авторизация займет несколько секунд, достаточно использовать привычные технологии для разблокировки устройства. Опцию поддерживает большинство современных смартфонов, планшетов и ПК. // фото freepik.com