08 июня 2023, 20:25
Пользователи «ВКонтакте» смогут входить в аккаунт без пароля
В соцсети этим летом заработает опция OnePass, сейчас функцию пока тестируют
VK тестирует новую опцию, которая позволит пользователям входить в свои аккаунты и часть сервисов без пароля.
«Пользователи смогут входить в аккаунт VK ID с помощью встроенных в устройства технологий авторизации, к примеру Touch ID и Face ID. Новые возможности сделают процесс входа в аккаунт еще более быстрым и универсальным»,
- говорится в сообщении компании.
Пока опцию OnePass тестируют, но уже летом ее могут официально запустить. Авторизация займет несколько секунд, достаточно использовать привычные технологии для разблокировки устройства. Опцию поддерживает большинство современных смартфонов, планшетов и ПК. // фото freepik.com