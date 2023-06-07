В Питкярантском районе зловонный ручей течет в Ладожское озеро. Поток отравляет не только воду, но и воздух. Жители деревни Рауталахти пожаловались в народный фронт.

Активисты снова обратились к местным властям, чтобы уточнить, что сделано, чтобы к 1 октября 2024 года в населенном пункте заработали новые канализационно-очистные сооружения.

В этом году Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Карельская межрайонная природоохранная прокуратура выходили с проверками.

«За отсутствие организации работы в рамках исполнения решения суда по обеспечению саночистки сточных вод перед их сбросом в водные объекты Рауталахти главе администрации Питкярантского района внесли представление. Согласно ответу природоохранной прокуратуры, орган местного самоуправления провел ремонтные работы на инженерных сетях деревни и еще ряд каких-то мероприятий», - говорится в сообщении ОНФ.

Местные жители снимают видео с бурлящей вонючей «речкой».

Руководство района ответило в комментариях.

Оказалось, что мероприятие по реконструкции КОС в Рауталахти было включено в программу «Комплексное развитие сельских территорий» для участия в конкурсном отборе проектов в 2022 году, которое не прошло.

«Данное мероприятие включено в комплексный план строительства и модернизации инфраструктуры республики Карелия на 2023-2024 годы. Без выделения средств из бюджета республики выполнить реконструкцию КОС не предоставляется возможным. Бюджет района дефицитный», - ответили в администрации Питкярантского района. // фото скриншот