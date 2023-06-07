Опубликованы фото автобусов, которые скоро начнут возить петрозаводчан

До старта транспортной реформы остаются считанные дни. Запуск перенесли на 13 июня и 19 июня. В эти дни ожидается, что на маршруты выйдут автобусы, которые будут работать по регулируемому тарифу.

В паблике «Петрозаводск транспортный» сегодня появились фотографии первой партии автобусов, прибывшей в столицу Карелии 7 июня.

Судя по фото, автобусы сине-голубого цвета оснащены терминалами для безналичной оплаты.

Как сообщал ранее «Петрозаводск транспортный» автобусы также должны быть оборудованы электронными табло, системой ГЛОНАСС, счетчиками пассажиропотока, кондиционерами. В автобусах должны быть схемы маршрутов, автоинформаторы, информационные мониторы.