07 июня 2023, 18:11
Опубликованы фото автобусов, которые скоро начнут возить петрозаводчан
Первая партия сине-голубых автобусов прибыла в карельскую столицу
До старта транспортной реформы остаются считанные дни. Запуск перенесли на 13 июня и 19 июня. В эти дни ожидается, что на маршруты выйдут автобусы, которые будут работать по регулируемому тарифу.
В паблике «Петрозаводск транспортный» сегодня появились фотографии первой партии автобусов, прибывшей в столицу Карелии 7 июня.
Судя по фото, автобусы сине-голубого цвета оснащены терминалами для безналичной оплаты.
Как сообщал ранее «Петрозаводск транспортный» автобусы также должны быть оборудованы электронными табло, системой ГЛОНАСС, счетчиками пассажиропотока, кондиционерами. В автобусах должны быть схемы маршрутов, автоинформаторы, информационные мониторы.