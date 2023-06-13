В соцсетях обсуждают снятого в Карелии крупного паука

Пришло карельское лето, в воздухе зажужжали, загудели насекомые.

«С приходом тепла проснулись не только бабочки... Кто знает, что за паучище? Размеры большие, почти с ладонь. В Новой Вилге первый раз вижу...», — интересуется подписчик сообщества «Новая Вилга/д.Вилга/д.Половина. Доска объявлений.

По опубликованной фотографии трудно определить размеры насекомого, тем не менее, знатоки высказали свои предположения.

«Знаю о пауках все или почти все. Наверное, потому что в детстве был арахнофобом. (Арахнофобия — это сильный и иррациональный страх перед пауками и другими паукообразными, такими как скорпионы. — Прим. редакции). Часто селится в жилищах человека. Строит воронкообразные сети. На людей не нападает, если его не беспокоить. Может укусить, но не болезненно. Охотится на насекомых», — написал в комментарии Артемий Заикин.

Другая подписчица утверждает, что этот паук – серебрянка. Единственный из пауков, который отлично приспособился к водному образу жизни.

Согласно Википедии, тот и другой вид пауков не превышают размера 1,5 сантиметров. Поистине у страха глаза велики. // Фото: vk.com/vilga_ads