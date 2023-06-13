Строительство амбулатории в Чалне обсудили в Законодательном Собрании

13 июня в Законодательном Собрании Карелии заседал комитет по здравоохранению и социальной политике. Обсуждали целый ряд вопросов, в том числе – информацию от министерства здравоохранения Карелии, с которой выступил заместитель министра Игорь Кижнерман. Качество ФАПов и врачебных амбулаторий, которые строятся в населенных пунктах республики, вызвало бурную дискуссию.

Игорь Кижнерман рассказал о ключевых моментах реализации национального проекта «Здравоохранение» в Республике Карелия. Финансовое обеспечение программы – 1 млрд 314 млн рублей, больше 900 миллионов рублей из них выделяет федеральный бюджет. С помощью санитарной авиации в этом году спасено 92 человека. 33 единицы медицинского оборудования закуплено по программе «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» – на 100 процентов выполнен план. В основном, оборудование поступили в Сегежскую и Беломорскую больницы. Борьба с онкологическими заболеваниями – на эти цели направлено 80 миллионов рублей. В 2023 году закуплено 10 единиц медицинского оборудования – тоже на 100 процентов выполнен план.

Обеспечение квалифицированными кадрами – больше 100 млн рублей на эти цели выделено, в основном, в Петрозаводский медицинский колледж. 52 млн рублей потратит республиканский бюджет на приобретение квартир медикам. На модернизацию первичного звена – больше 300 млн рублей. Запланировано строительство взрослой поликлинике на Кукковке: определен участок, заключен контракт с компанией «КСМ» на проведение инженерных и изыскательных работ, документ сейчас находится на экспертизе. В этом году в различных населенных пунктах Карелии должны появиться девять новых ФАПов и две врачебных амбулатории.

У депутатов возникло много вопросов, касающихся контроля за качеством приобретаемых и строящихся объектов. В поселке Чална, например, амбулатория возводится в рекордные сроки, но местные жители крайне не довольны новым медицинским учреждением, которое у них скоро появится. Они опасаются, что в амбулатории на 300 квадратных метрах просто не смогут разместиться кабинеты всех необходимых для поселка специалистов. Тем более что население Чалны все время увеличивается.

Заместитель министра сообщил, что последние четыре года – с 2019 года – нареканий к ФАПам по качеству строительства нет. Качественная сборка, не расходятся швы, не течет крыша.

Строитель строит на свои деньги, и мы на любом этапе может отказаться,

- подчеркнул Игорь Кижнерман. Есть и соображения экономии: на коммунальные платежи по содержанию старой поликлиники приходилось тратить около 700 тысяч рублей в год, а новая амбулатория обойдется примерно в 300 тысяч.

Некоторые парламентарии в ходе дискуссии высказали пожелание съездить в Чалну и лично посмотреть, как строится врачебная амбулатория в поселке.

В работе комитета приняли участие депутаты Законодательного Собрания республики, представитель главы Карелии, представители органов исполнительной власти и прокуратуры.